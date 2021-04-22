РИАМО - 22 апр. В музее «Новый Иерусалим» обсудили пути развития, актуальные проблемы и вопросы поддержки промыслов в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Эти темы подняли во время круглого стола «Народные художественные промыслы: перезагрузка». В нем приняли участие министр культуры Московской области Елена Харламова, заместитель руководителя комитета по туризму региона Ирина Шилкина.

«Как найти правильные решения, чтобы сделать народные промыслы более актуальными и не потерять уникальность, аутентичность, мастеров? Разговор получился непростой, но интересный. Главное, что у всех есть желание и понимание. И понятно, что универсального ответа нет, к каждому промыслу нужен индивидуальный подход», — сказала Харламова.

Круглый стол подвел итоги выставки «Небесная мастерская», которая открылась в музее 29 декабря 2020 года и заканчивается 25 апреля 2021 года. Ее организовали для того, чтобы познакомить людей с наследием и интересными художественными образцами народных промыслов Подмосковья и взглянуть на тему под проблемным углом, актуализировать ее, обратить внимание на необходимость поддержки.

«Чтобы быть актуальным в современной, динамично развивающейся и меняющейся культурной среде, в сегодняшнем цифровом мире, важно постоянно находиться в поиске, вести диалог», — добавила Шилкина.