РИАМО - 22 апр. Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова вручила награды победителям регионального этапа 27-го Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Мероприятие прошло при поддержке областной Торгово-промышленной палаты и Союза журналистов Подмосковья.

«Хочу искренне поблагодарить участников. К конкурсу есть большой интерес. Но нам, конечно, нельзя останавливаться, надо стремиться к победам и на федеральном уровне. Любовь к слову, к русскому языку - главное в журналистике. Когда есть любовь к слову - совсем другой текст: он трогает, беспокоит, волнует до слез, до смеха, до улыбки. Информация важна для каждого человека. И ее надо подавать в той форме, которая понятна человеку, чтоб он чувствовал заботу, внимание», - сказала Наталья Виртуозова.

Всероссийский конкурс проводится ежегодно с 1993 года. Вице-президент ТПП Московской области Валерия Гулимова отметила, что в этот раз региональный этап был особенно многочисленным, а работы в ковидный год – актуальными и драматичными.

Победитель в номинации «Лучшее региональное СМИ» - «Радио 1». Как лучшее муниципальное СМИ диплома I степени удостоены телеканал «Радуга» (г. о. Павловский Посад) и газета «Металлург» (металлургический завод «Электросталь»), диплома II степени - Электростальское информагентство «Новости недели» и газета «Волхонка» (союз «Ногинская ТПП»).

Награду за лучшие индивидуальные публикации в печатных изданиях, материалах информационных агентств, теле- и радиопрограммах получила Яна Киблицки (газета «МК в Серпухове»). Диплом I степени - Елена Бушнина (Егорьевское информагентство), Екатерина Никитина (мультисервисные системы ТК ВТР), Анна Суница (МУП РТП «Радуга», Павловский Посад). Диплом III степени - Дарья Трофимова (газета «Вперед»), Ксения Григорьева и Наталья Игумнова из Наро-Фоминского информагентства.

Номинация «Успешный старт» - специально для молодых журналистов с опытом до 4 лет. Дипломом I степени награждена корреспондент ТК «ТВ-Домодедово» Анна Попова за сюжет, посвященный поддержке предпринимателей во время пандемии.

«Мой сюжет был о субсидиях для бизнеса - про деловую девушку, у которой два салона красоты и небольшая кофейня. В сложное время не растерялась и сохранила свое дело», - сказала Попова.