РИАМО - 22 апр. Жители Московской области могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Экспедиции трех веков. По следам Миклухо-Маклая», сообщают организаторы проекта.

Участникам конкурса предлагается «отправиться» на Берег Миклухо-Маклая на острове Новая Гвинея, смоделировав свою экспедицию по следам отважного ученого и путешественника.

Для участия в проекте необходимо заполнить форму на сайте, предложив свой вариант научно-исследовательской экспедиции по любому направлению (этнографическому, социологическому, биологическому и так далее). Проект экспедиции необходимо представить в виде эссе, в котором следует обосновать цели и задачи экспедиции, определить место ее проведения, состав участников, необходимую экипировку, ожидаемые результаты.

Прием конкурсных материалов проводится до 31 мая, итоги будут подведены 17 июля. Работы участников будут оценивать эксперты, в том числе из научного сообщества при поддержке Всероссийской ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона.

В этом году отмечается 175-я годовщина со дня рождения выдающегося отечественного ученого-гуманиста Николая Миклухо-Маклая. Проект призван напомнить россиянам о легендарном исследователе и путешественнике, который занял достойное место в мире науки.