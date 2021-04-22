РИАМО - 22 апр. Проект «Зеленая Москва» по внедрению электробусов в столице планируют обсудить на виртуальном саммите по климату, в котором участвуют главы 38 государств мира, включая президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Встречу на высшем уровне собрал президент США Джо Байден.

«Как представители крупнейшего российского мегаполиса мы надеемся, что наш вклад в международную «зеленую» повестку дня поможет переговорной позиции России и в более сложных геополитических вопросах», - сказал заммэра Москвы, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

По его словам, московская транспортная система уделяет много внимания развитию и внедрению самых современных экологически чистых технологий, а также замене устаревшего оборудования для защиты окружающей среды.

«Зеленая Москва» — это московская инициатива по внедрению экологически чистого транспорта по всему городу. Электробусный парк Москвы уже стал самым большим в Европе.

Планируется сократить выбросы от общественного транспорта на 90% к 2023 году. Дептранс столицы готов поделиться полезным опытом со всем миром.