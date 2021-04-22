РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 апр. Депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия», летчик-космонавт Максим Сураев оценил послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, которое прошло 21 апреля, с точки зрения его социальной направленности, сообщает пресс-служба местного отделения партии городского округа Балашиха.

«Это одно из самых социально направленных посланий президента, основной акцент в своем выступлении Владимир Путин сделал на внутренней политике. Главной линией стала тема преодоления последствий пандемии в каждой сфере», - сказал Сураев.

Он отметил, что большое внимание уделено здравоохранению. Прошлый год вскрыл узкие места медицины, пришлось оперативно реагировать, и сейчас есть определенные успехи, но останавливаться нельзя.

«Отсюда и предложения по расширению программы диспансеризации, развитию телемедицины, выделению до 2024 года дополнительно 5 тыс. скорых, которые будут направлены в отдаленные от медучреждений населенные пункты. Последнее предложение, кстати, выдвинула «Единая Россия», скорая помощь должна оставаться скорой вне зависимости от расположения пациента», - подчеркнул Сураев.

Другая инициатива партии, озвученная в послании президента, направлена на поддержку семей с детьми: выплата 10 тыс. рублей для родителей всех школьников, включая будущих первоклассников.

«Уверен, эта сумма станет хорошим подспорьем в подготовке детей к новому учебному году, облегчит нагрузку на семейный бюджет. Кроме того, предложено оплачивать мамам 100% больничного по уходу за ребенком до 7 лет, вне зависимости от стажа, а также возмещать половину стоимости детского отдыха в летних лагерях», - отметил Сураев.

Для региона очень актуален вопрос газификации и ее стоимости.

По словам Сураева, на депутатские приемы люди приходят с договорами на подведение газа, суммы в которых порой зашкаливают. Для многих это является камнем преткновения при покупке земельного участка. «Единая Россия» предложила освободить россиян от оплаты за подведение газа до участка, президент - поддержал.

«Для нас, жителей Подмосковья, это серьезная экономия от 100 до 600 тыс. рублей, а иногда и больше. Думаю, это даст дополнительный толчок к развитию частного домостроения», - добавил Сураев.

Он особо подчеркнул, что послание президента определяет основные векторы политической и экономической деятельности, дает комплексное видение развития страны. Задача депутатов всех уровней - законодательно обеспечить возможность реализации предложений по улучшению жизни граждан.

Главное из послания президента: бесплатная газификация и новые выплаты на детей>>