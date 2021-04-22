РИАМО - 22 апр. Росреестр 28 апреля проведет для жителей Подмосковья горячую линию по вопросам сделок купли-продажи недвижимости, сообщает пресс-служба Кадастровой палаты по Московской области.

Звонки 28 апреля будут принимать с 10:00 до 17:00 с перерывом на час в 13:00 по телефону 8 (495) 598-19-78.

«Проведение горячей линии позволяет гражданам региона задавать интересующие их вопросы, на которые специалисты Кадастровой палаты дают разъяснения и проводят консультации в режиме реального времени», - сказал директор Кадастровой палаты по Московской области Андрей Шегало.

Он добавил, что также жители Подмосковья могут прийти на прием к руководству Кадастровой палаты по Московской области или к начальникам территориальных отделов.

Горячая линия призвана помочь поднять правовую грамотность населения, сократить количество отказов в регистрации и возвратов документов, снизить риски неправильной трактовки законов и обезопасить граждан от проведения непрозрачных сделок.

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