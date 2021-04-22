РИАМО - 22 апр. Компания МТС представила новый онлайн-кинотеатр KION с собственными оригинальными фильмами, сериалами и новым форматом контента — киносторис. Всего в распоряжении зрителей в Москве и Подмосковье 200 телевизионных каналов, тысячи фильмов, сериалов, мультфильмов и документальных проектов, сообщает пресс-служба МТС.

В онлайн-кинотеатре будут доступны эксклюзивные сериалы, полнометражные картины и документальные фильмы. В том числе с 24 апреля можно будет посмотреть фильм Родиона Чепеля «Дуров» про известного создателя социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram, а также ленту «Сахаров» журналиста и документалиста Романа Супера. До конца 2021 года на платформе выйдет порядка 30 премьер оригинальных проектов.

Еще одна особенность KION - новый жанр контента под названием киносторис, который позволяет зрителям самостоятельно выбирать, как смотреть контент - в виде привычного полнометражного фильма или в формате сериала, сюжетно и технологически разделенного на эпизоды по 10-15 минут. Первый проект в жанре киносторис - комедия «Афера» о самоизоляции в деревне, доступная на KION с 20 апреля. Вторым проектом киносторис станет комедия «Отец Сергий».

Контентное предложение нового онлайн-кинотеатра также будет пополняться благодаря стратегическому партнерству с Первым каналом, в рамках которого канал предоставляет права на использование произведений из библиотеки игрового и документального кино, а также новые фильмы и сериалы, не выходившие ранее в ТВ-эфире.

«Убежден, что KION никого не оставит равнодушным и будет круглосуточно генерировать эмоции и впечатления. Для нас и наших пользователей это невероятный новый опыт, который позволит по-настоящему, на уровне эмоций закрепить связь с брендом и со всей экосистемой МТС. За счет доступа к нашим передовым технологиям: аналитике больших данных, искусственному интеллекту и IT-разработкам, а также за счет интеграции с другими продуктами МТС, KION станет уникальным предложением по уровню комфорта, по стоимости, пониманию и предсказыванию желаний и потребностей пользователя», — отметил президент МТС Вячеслав Николаев.

Смотреть фильмы и сериалы в KION можно через приложение на мобильных устройствах, Smart TV или браузер на ПК.