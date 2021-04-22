РИАМО - 22 апр. Торжественная церемония открытия навигации в Московском и Волжском бассейнах внутренних водных путей и ввода в эксплуатацию реконструированного гидроузла «Белоомут» прошла в Луховицах, передает корреспондент РИАМО.

Навигацию открыл министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев в режиме видео-конференц-связи. На месте присутствовали руководитель Росморречфлота Андрей Лаврищев и руководитель ФГБУ «Канал имени Москвы» Сергей Лапшин.

«Гидроузел «Белоомут» был построен на реке Оке одновременно с гидроузлом «Кузьминск» в 1911-1915 годах по проекту русского инженера Нестора Пузыревского», - сказал Лаврищев.

По его словам, капремонт на объекте не проводили в течение столетия, что ухудшало судоходные условия на Оке.

«В 2015 году началась комплексная реконструкция этого сложного гидротехнического объекта, завершение которой позволит кардинально решить проблему мелководья на реке Оке, обеспечить гарантированные судоходные глубины и надежно обеспечить стабильную навигацию для пассажирского и грузового транзитного флота», - отметил Лапшин.

Кроме того, в ближайшее время могут быть организованы туристические мероприятия в границах гидроузла.