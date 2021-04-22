РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 апр. В Котельниках прошла очередная встреча исполняющего обязанности главного врача городской поликлиники Михаила Анисимова с сотрудниками предприятий на тему вакцинации от Covid-19, сообщает пресс-служба администрации округа.

В БЦ «Березовый» сотрудники предприятий задавали вопросы о том, будет ли третья волна коронавируса и нужна ли повторная вакцинация. Анисимов отметил, что в настоящее время количество заболевших Covid-19 увеличилось, поэтому очень важно сделать прививку.

Он добавил, что проведение вакцинации среди несовершеннолетних не предоставляется возможным из-за особенностей детского иммунитета, поэтому привиться может любой желающий совершеннолетний гражданин либо физическое лицо с видом на жительство, не имеющее хронических или иных заболеваний, протекающих в острой стадии.