РИАМО - 22 апр. Коммунальные отходы, собранные на общеобластном субботнике 24 апреля в Подмосковье, вывезут региональными операторами на 10 новых комплексов по переработке отходов, где будут переработаны. Об этом сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Евгения Хромушина.

Кроме того, крупногабаритные отходы, такие как мебель, бытовая техника, спил деревьев, автомобильные покрышки подмосковные власти рекомендуют жителям отвозить на площадки «Мегабак», откуда они напрямую направляются переработчикам.

«Впервые в Подмосковье все собранные твердые коммунальные отходы в ходе субботника в полном объеме будут направлены на комплексы переработки отходов для переработки», – сообщил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

Он подчеркнул, что для этого в регионе создана современная инфраструктура по обращению с твердыми коммунальными отходами. В день субботника региональные операторы перейдут на усиленный режим работы, будет привлечен дополнительный персонал, выведена усиленная группировка мусоровывозящей автотехники, выставлен дополнительный парк контейнеров и усилен график вывоза отходов.

В Подмосковье работают десять высокотехнологичных комплексов по переработке отходов, благодаря которым на переработку направлено порядка 2,8 млн т коммунальных отходов. До конца года будет введен в эксплуатацию 11-й КПО, на четырех КПО увеличат производственные мощности.

Около 87 тыс человек приняли участие в первых субботниках Подмосковья в этом году>>