РИАМО - 22 апр. С начала текущего года «Мособлгаз» провел техническое обслуживание газового оборудования в более 50 тыс. домов частного сектора Московской области, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.

Каждый собственник газового оборудования обязан иметь договор технического обслуживания со специализированной организацией. Техническое обслуживание проводится не реже 1 раза в год в зависимости от паспорта производителя.

Чтобы заключить договор с Мособлгазом, нужно подать на сайте или в районной эксплуатационной службе предприятия.

Жителям Подмосковья напоминают, что неисправные газовые приборы могут послужить причиной аварии, взрыва или пожара.

Дополнительно обезопасить дом можно с помощью датчика контроля загазованности. Заказать услугу в Мособлгазе можно онлайн.