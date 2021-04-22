РИАМО - 22 апр. За первые три месяца текущего года аварийно-диспетчерский центр «Мособлгаза» обработал более 33 тыс. звонков, поступивших по вопросам газа по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112» и по номеру «104». Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Основная часть аварийных звонков были связаны с жалобами на запах газа и отсутствие газоснабжения.

«Мособлгаз» напоминает! Исправное газовое оборудование – залог вашей безопасности. Профессиональное своевременное техническое обслуживание позволит избежать несчастных случаев и аварий», - говорится в сообщении.

В рамках техобслуживания специалисты проверят исправность газовых приборов, герметичность соединений, наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах, устранят (при наличии) неполадки в работе оборудования.

Подать заявку на проведение техобслуживания можно на сайте «Мособлгаза», по бесплатной горячей линии 8 800 200-24-09 или в Личном кабинете клиента.