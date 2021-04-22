РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 апр. В Люберцах приступили к строительству нового тротуара на региональной дороге «Москва – Жуковский – Малаховка» с 0,3 по 0,7 км в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Дорожники завершили основные мероприятия: устроили «корыто» под тротуар, слои из песка, щебня, установили бортовой камень. Вскоре приступят к укладке асфальтобетонного покрытия.

Тротуар пройдет вдоль Михневского шоссе в поселке Малаховка, где расположены средняя школа №47 и православная школа «Образ». Он обеспечит комфортный подход к остановочному пункту «Булочная», что также повысит уровень безопасности для учащихся и предотвратит наезды на пешеходов.

Сейчас в Подмосковье ведется строительство более 20 новых тротуаров в шести муниципалитетах. Всего на региональной дорожной сети в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» до конца года будет построено порядка 350 км новых тротуаров.

За последние несколько лет объем строительства новых тротуаров на региональных дорогах Подмосковья вырос почти в пять раз. В приоритетном порядке устройство новых объектов осуществляется в населенных пунктах, в том числе в местах с высокой интенсивностью движения.