РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 апр. Жителей подмосковного Подольска приглашают выбрать себе кошку или собаку, а также сводить детей на уроки доброты на выставке-пристройстве центра реабилитации бездомных животных «Юна», которая пройдет 25 апреля в Москве, сообщается в группе «Центр реабилитации животных «Юна» в соцсети «ВКонтакте».

Центр проведет долгожданный «Юна-Фест» с 12:00 до 18:00 в центре современного искусства «Винзавод». Сотрудники центра, волонтеры и их подопечные уже активно готовятся к самому важному событию. На мероприятии будет работать детская зона, где педагоги проведут «Юна-Классы». Пройдет благотворительный маркет с разными полезными товарами для владельцев животных и их питомцев. Также состоится розыгрыш призов от друзей и партнеров центра.

Тем, кто не готов взять пушистика домой, но очень хочет помочь, организаторы подготовили список подарков, которым хвостатые будут очень рады. Больше всего животные в приюте нуждаются в сухих кормах Royal Canin Anallergenic для собак и кошек, Royal Canin Gastro intestinal (Low fat) для собак, паучах для кошек марок Gourmet, Whiskas и Sheba, игрушках пластиковых для кошек и вкусняшек для собак.

Центр современного искусства «Винзавод» расположен в Москве на 4-м Сыромятническом переулке 1/8, строение 8.