РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 апр. Юная спортсменка из городского округа Люберцы Анастасия Шкуратова на всероссийских соревнованиях по метаниям завоевала серебряную медаль, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В Сочи накануне прошли Всероссийские соревнования по метаниям на призы А. А. Низамутдинова. В соревнованиях приняли участие свыше 50 спортсменов со всей России.

«Спортсменка Люберецкой школы олимпийского резерва Анастасия Шкуратова заняла второе место в метании молота с результатом 62,83 м. Поздравляем спортсменку и ее тренера Вячеслава Миленина, желаем дальнейших спортивных достижений», - сказал Ружицкий.