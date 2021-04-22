РИАМО - 22 апр. Подмосковные власти ожидают, что в этом году турпоток в регионе вырастет почти до 14 млн человек, сообщил исполняющий обязанности министра правительства Московской области по туризму Алексей Шимко.

«Туристический поток в Московской области в 2018-2019 годах стабильно рос, в 2020 году у нас было падение в два раза. В этом году мы ожидаем рост численности (туристов - ред.) и планируем принять 13,77 млн туристов», - сказал Шимко в ходе круглого стола комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса турпоток в Московской области упал до 11,5 млн человек. Планируется, что в 2024 году туристический поток сможет превысить показатели 2019 года и составит почти 23 млн человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион готовится к туристическому буму.

«У нас большая программа развития исторических, культурных мест, у нас большие рекреационные территории. Очевидно, что там будет проводить время большое количество наших жителей и жителей других регионов», - отмечал Воробьев.

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