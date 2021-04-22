РИАМО - 22 апр. На столичных улицах и магистралях вечером в четверг образовались заторы в 8 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Транспортом перегружены кольцевые магистрали – МКАД, ТТК и Садовое кольцо. Также пробки зафиксированы на Северо-Западной хорде, Проспекте Мира, Ботанической улице, Нахимовском проспекте, улице Обручева и других.

В центре столицы пробки образовались на Москворецкой, Устьинской, Болотной, Софийской набережных, Большом Каменном мосту, 1-м Кадашевском переулке, улице Ильинке, Новой площади и других

К 19 часам в столице пробки могут достигнуть 9 баллов. Свободными дороги Москвы станут после 22 часов.