РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 апр. Котельники в рамках проекта «Активное долголетие» посетили пенсионеры из Щелкова, им показали тренировку лошадей, сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе экскурсии гости из Щелкова побывали в спортшколе «Белка». Они посмотрели, как живут лошади, а также застали тренировки по различным дисциплинам конного спорта и поговорили о лошадях в современном мире.

Кроме того, гости приняли участие в фотосессии с лошадью. Завершилась экскурсия викториной и чаепитием.