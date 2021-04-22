РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 апр. В городском округе Люберцы открылся новый зал единоборств, в его секции могут записаться жители любого возраста. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Новый зал единоборств расположен в помещении ТЦ «Арбатский», площадь помещения составляет 100 кв м. Открыты секции ММА, бокса, кикбоксинга, самбо, джиу-джитсу, проводятся развивающие занятия для детей от 4-х лет. Здесь смогут реализовать свои спортивные амбиции все желающие независимо от возраста. Занятия платные.

На открытии зала был организован семинар от президента МРОО «Возрождение», заслуженного тренера России по боевому самбо, чемпиона мира и Европы, победителя всероссийских и международных турниров по боевому самбо Маршалла Савчука.

В завершение присутствовавший на церемонии открытия зала председатель окружной Общественной палаты Петр Ульянов вручил благодарственные письма тренерскому составу МРОО «Возрождение» за большой вклад в развитие физической культуры и спорта на территории городского округа и работу с подрастающим поколением.