РИАМО - 22 апр. На базе Детского клинического многопрофильного центра Московской области начал работать первый в России Центр генных дерматозов, в котором будут лечить детей с редкими генетическими заболеваниями кожи. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

В частности, в центре будут лечить детей с буллезным эпидермолизом («дети-бабочки») и ихтиозом («дети-рыбки»).

«Очень важно, чтобы дети с генными кожными заболеваниями могли получить необходимую медицинскую помощь. В региональном центре генных дерматозов им будет доступно не только высокоточная диагностика, но и качественное лечение», — подчеркнула министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Прием детей в новом центре будут вести педиатр, дерматолог, офтальмолог, гастроэнтеролог, гематолог, хирург, диетолог и психолог.

Маленьких пациентов будут осматривать по системе мультидисциплинарного подхода: ставить диагноз и назначать лечение будет консилиум медиков. Ребенок будет направляться на лечение в центр только по направлению врача, у которого он наблюдается в поликлинике.

Поддержку в открытии Центра генных дерматозов оказал благотворительный фонд «Дети-бабочки».