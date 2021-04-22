РИАМО - 22 апр. Власти столицы с четверга проактивно открыли доступ к электронным медицинским картам для всех горожан, которые имеют полную учетную запись на mos.ru, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее, чтобы начать пользоваться электронной медкартой, жителям столицы приходилось проходить не очень сложную, но утомительную процедуру авторизации, которая занимала несколько дней.

«Это решение касается 2,9 млн человек, которые верифицировали себя на mos.ru и, соответственно, гарантировали безопасность персональных данных», - написал мэр на своем персональном сайте.

По его словам, чтобы воспользоваться электронной медкартой, горожанам следует просто выбрать эту услугу на mos.ru. Чтобы зайти в медкарту ребенка, нужно добавить в свой профиль данные о детях.

Он пояснил, что для получения полной учетной записи на портале нужно авторизоваться через gosuslugi.ru или Сбер ID. Также учетную запись можно завести в ходе одного визита в центр госуслуг «Мои документы».

Собянин добавил, что теперь электронной медкартой смогут пользоваться 5,2 млн горожан, что составляет более 40% от общего числа жителей мегаполиса.

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