РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 апр. Торжественная церемония начала возведения миквы состоялась в строящемся еврейском центре в городском округе Мытищи, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

Миква является краеугольным камнем еврейской жизни, олицетворяя собой то, что у общины есть будущее, что вся ее деятельность, все вложенные силы людей будут совершенными и завершенными.

«Миква - это ритуальный бассейн, без которого невозможна настоящая еврейская жизнь. И само строительство миквы подразумевает, что у этого места есть будущее. Сама идея миквы - это идея очищения», - сказал раввин города Мытищи Йоханан Косенко.

В торжественной церемонии заливки основания миквы приняли участие главный раввин России Берл Лазар, председатель Еврейской общины Борис Гурович, раввин синагоги на Большой Бронной Ицхак Коган.

«Здесь хорошая община, одна из лучших в Подмосковье. Сегодня начинается процесс строительства миквы. Для всех жителей округа будет возможность окунаться в эту микву и жить полноценной еврейской жизнью», - отметил Лазар.

Еврейский центр в Мытищах начали строить в прошлом году, 15 декабря 2020 года был заложен первый камень.