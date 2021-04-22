РИАМО - 22 апр. Во дворце культуры Электрогорска в четверг состоялся финал VI открытого молодежного форума-фестиваля патриотической песни «Я помню! Я горжусь!», посвященный 76-летию победы в Великой Отечественной войне, сообщил представитель пресс-службы «Мособлпожспаса».
Участники прошли отборочный тур в дистанционном формате.
Заместитель начальника «Мособлпожспаса» Игорь Сорокин отметил, что среди выступающих были представлены коллективы различных ведомств пожарно-спасательной службы.
«Кроме популяризации нашей профессии, все же во главу угла ставится воспитание подрастающего поколения. Военно-патриотическая песня всегда была и остается тем звеном, которое объединяет нацию. Именно в этом жанре сосредоточены духовные ценности, которые никогда не потеряют своей актуальности – это патриотизм, любовь к Родине, семье и окружающему миру», - сказал Сорокин.
По словам советника - помощника руководителя главного управления гражданской защиты Московской области в ранге министра Николая Вдовина, подобные мероприятия необходимы обществу. Он подчеркнул, что молодежь должна знать, кто защищал интересы нашей страны, кто погибал в чужих странах, отдавая интернациональный долг.
«Мы проводим патриотические мероприятия для всех – для глав муниципалитетов, учителей, спасателей, студентов, школьников. Зрители и участники фестиваля смогут пережить отдельные страницы истории, узнать о тяготах войны и героизме советского народа. Бесценны те эмоции, которые вы сегодня унесете из этого зала», - подчеркнул он.
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