РИАМО - 22 апр. Во дворце культуры Электрогорска в четверг состоялся финал VI открытого молодежного форума-фестиваля патриотической песни «Я помню! Я горжусь!», посвященный 76-летию победы в Великой Отечественной войне, сообщил представитель пресс-службы «Мособлпожспаса».

Участники прошли отборочный тур в дистанционном формате.

«Я рад, что мероприятие проходит на территории нашего округа. Важность этого фестиваля для всех нас состоит в том, что, благодаря ему, мы восполняем преемственность поколений. Сегодня у нас есть возможность прочувствовать те песни, которые пели в годы Великой Отечественной войны, которые звучали потом, которые поют сейчас. И важно, что в зале присутствуют кадеты, которые уже сейчас имеют отношение к военной стезе и вместе с нами чтят память наших предков», - сказал глава городского округа Электрогорск Сергей Дорофеев.

Заместитель начальника «Мособлпожспаса» Игорь Сорокин отметил, что среди выступающих были представлены коллективы различных ведомств пожарно-спасательной службы.

«Кроме популяризации нашей профессии, все же во главу угла ставится воспитание подрастающего поколения. Военно-патриотическая песня всегда была и остается тем звеном, которое объединяет нацию. Именно в этом жанре сосредоточены духовные ценности, которые никогда не потеряют своей актуальности – это патриотизм, любовь к Родине, семье и окружающему миру», - сказал Сорокин.

По словам советника - помощника руководителя главного управления гражданской защиты Московской области в ранге министра Николая Вдовина, подобные мероприятия необходимы обществу. Он подчеркнул, что молодежь должна знать, кто защищал интересы нашей страны, кто погибал в чужих странах, отдавая интернациональный долг.

«Мы проводим патриотические мероприятия для всех – для глав муниципалитетов, учителей, спасателей, студентов, школьников. Зрители и участники фестиваля смогут пережить отдельные страницы истории, узнать о тяготах войны и героизме советского народа. Бесценны те эмоции, которые вы сегодня унесете из этого зала», - подчеркнул он.