РИАМО - 22 апр. На четвертый конкурс управленцев «Лидеры России» поступило 4167 заявок от жителей Московской области, Подмосковье вошло в топ-3 регионов страны по активности подачи заявок, в Центральном федеральном округе область на втором месте. Об этом сообщает пресс-служба президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Всего на участие в конкурсе поступило более 100 тыс. заявок. Регистрация на конкурс закончится 26 апреля в 23:59.

Больше всего заявок на конкурс поступило от Москвы, на втором месте – Санкт-Петербург, на третьем - Подмосковье. В числе лидеров также Свердловская область, Краснодарский край, Нижегородская область, Татарстан, Самарская область.

Конкурс «Лидеры России» проводят с 2017 года. Это флагманский проект платформы «Россия - страна возможностей», которая объединяет 26 самостоятельных проектов. «Лидеры России» - открытый конкурс для руководителей нового поколения, который формирует сообщество лидеров. В рамках конкурса выявляют, развивают и поддерживают перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

Конкурсный отбор проводят с помощью многоступенчатой системы. Благодаря ей оценивается уровень развития управленческих компетенций. Принять участие в проекте могут жители любой географической точки мира.

Победители конкурса получают образовательный грант в размере миллиона рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России.

Более 100 тыс человек подали заявки на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России»>>