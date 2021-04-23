Тест по русскому языку: как бы вы написали «Тотальный диктант – 2021»
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Тест по русскому языку: как бы вы написали «Тотальный диктант – 2021» (1/0)
Начнем с орфографических трудностей. Как бы вы написали словосочетание «блажен_ая старуш_ночка»?
блаженая старушёночка
Слово «блаженная» пишется с двумя «н», так как к корню «блаж» присоединяется суффикс «енн», а в существительном «старушоночка» действует правило: в суффиксах после шипящей Ш под ударением пишется буква «о».
блаженная старушоночка
Бинго! Это правильный вариант написания.
блаженая старушоночка
Слово «блаженная» пишется с двумя «н», так как к корню «блаж» присоединяется суффикс «енн».
блаженная старушёночка
В существительном «старушоночка» действует правило: в суффиксах после шипящей Ш под ударением пишется буква «о».
Тест по русскому языку: как бы вы написали «Тотальный диктант – 2021» (2/0)
А как правильно написать это предложение? «Размя_шее от жары _алтийское море, рыхлый песок, в котором я рыла туннели»?
Размягшее от жары Балтийское море, рыхлый песок, в котором я рыла туннели.
Исторически корень писался через «к», а вот слово «мягкий» проверочным не является – это скорее исключение и пример расподобления согласных.
Размякшее от жары балтийское море, рыхлый песок, в котором я рыла туннели.
Балтийской море – имя собственное, пишется с прописной буквы.
Размягшее от жары балтийское море, рыхлый песок, в котором я рыла туннели.
Исторически корень писался через «к», а вот слово «мягкий» проверочным не является – это скорее исключение и пример расподобления согласных. Балтийской море – имя собственное, пишется с прописной буквы.
Размякшее от жары Балтийское море, рыхлый песок, в котором я рыла туннели.
Да, все верно.
Тест по русскому языку: как бы вы написали «Тотальный диктант – 2021» (3/0)
Как вы напишете словосочетание «зав_ральное обещание»?
Тест по русскому языку: как бы вы написали «Тотальный диктант – 2021» (4/0)
Какой вариант написания имени собственного допустим в предложении «Я благодарю _оролевскую _кадемию…»?
Тест по русскому языку: как бы вы написали «Тотальный диктант – 2021» (5/0)
А как насчет слова «чуд_коватый». Напишите через «о» или «а»?
Тест по русскому языку: как бы вы написали «Тотальный диктант – 2021» (6/0)
6. Как бы вы расставили знаки препинания в этом предложении: «Наверное с внуками бабушки действительно обычно добры»?
Наверное, с внуками бабушки действительно обычно добры.
Правильно. В данном случае запятая ставится только после вводного слова «наверное».
Наверное с внуками бабушки, действительно, обычно добры.
Вводное слово «наверное» требует обособления, а вот «действительно» выступает в значении «на самом деле» и является частицей в присловной позиции – ее не нужно выделять запятыми.
Наверное, с внуками бабушки, действительно, обычно добры.
Вводное слово «наверное» нужно выделить запятой, а вот частица «действительно» в значении «на самом деле» находится в присловной позиции и не требует обособления.
Наверное с внуками бабушки действительно обычно добры.
В данном предложении необходима запятая после вводного слова «наверное».
Тест по русскому языку: как бы вы написали «Тотальный диктант – 2021» (7/0)
Как думаете, какой знак препинания НЕЛЬЗЯ использовать после слова «всегда»?
От них просто идет тепло, и об это тепло можно греть замерзшие руки всегда: и в детстве, и когда повзрослеешь.
«Всегда» в предложении выступает как обобщающее слово. После него предпочтительно употреблять двоеточие, но можно поставить и тире, а вот запятую – нельзя.
От них просто идет тепло, и об это тепло можно греть замерзшие руки всегда, и в детстве, и когда повзрослеешь.
Вы правы! Использование запятой после обобщающего слова недопустимо.
От них просто идет тепло, и об это тепло можно греть замерзшие руки всегда – и в детстве, и когда повзрослеешь.
«Всегда» в предложении выступает как обобщающее слово. После него предпочтительно употреблять двоеточие, но можно поставить и тире, а вот запятую – нельзя.
Тест по русскому языку: как бы вы написали «Тотальный диктант – 2021» (8/0)
А как вы напишите предложение «И все же мне было ее всегда почему-то жаль»?
Фото Максим Богодвид © РИА Новости
И все же, мне было ее всегда почему-то жаль.
Запятая после «все же» тут лишняя, так как это просто частица, которая не обособляется.
И все же, мне было ее всегда, почему-то, жаль.
«Все же» - частица, ее не нужно выделять запятыми, как и «почему-то», так это не вводное слово, а наречие.
И все же мне было ее всегда, почему-то, жаль.
«Почему-то» – это не вводное слово, его не нужно обособлять.
И все же мне было ее всегда почему-то жаль.
Именно так. В этом предложении не нужны запятые.
Тест по русскому языку: как бы вы написали «Тотальный диктант – 2021» (9/0)
Правильно ли расставлены знаки препинания в предложении: «Чудаковатые, запутавшиеся, обидчивые, волевые, грызущиеся, то с матерью, то с отцом»?
Да, все правильно
Нет, в данном случае после слова «грызущиеся» запятая не нужна – в предложениях с однородными членами запятая ставится только перед вторым повторяющимся союзом.
Нет, здесь есть лишняя запятая
Вы правы – лишний знак стоит после слова «грызущиеся». Повторяющиеся союзы требуют постановки одной запятой после второй части союза.
Тест по русскому языку: как бы вы написали «Тотальный диктант – 2021» (10/0)
В каком из предложений допущена пунктуационная ошибка?
Я спросила ее: «Почему она плачет»?
Угадали. В данном случае оформление прямой речи противоречит правилам русского языка, так как перед нами несобственно-прямая речь. На это указывает местоимение третьего лица «она».
Я спросила ее, почему она плачет.
Такой вариант оформления несобственно-прямой речи возможен.
Я спросила ее: почему она плачет?
Этот вариант оформления несобственно-прямой речи также допустим.
Троечник
Упс, вы засыпались. В этом году «Тотальный диктант» оказался бы для вас практически невыполнимой задачей. Не стоит расстраиваться – это отличный повод вспомнить правила русского языка и подтянуть свои знания.
Отличник
Потрясающе! Вы бы точно справились с «Тотальным диктантом» в этом году. Вам по плечу любые трудные слова и даже сложная пунктуация.
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