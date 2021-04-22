РИАМО - 22 апр. Фильмы для нового сезона проекта «Московское кино в школе» предложили выбрать самим ученикам, их родителям и учителям, голосование по жанрам будет проходить до 20 мая, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента образования и науки столицы.

Голосование пройдет по категориям: кино о школе, историческая драма, экранизация, фильмы о Великой Отечественной войне, трагикомедия, приключения, комедия, семейные фильмы, романтическое кино. В рамках проекта школьники смотрят классику отечественного кино и учатся понимать киноязык поколений.

Среди фильмов, которые показывают взаимоотношения в школе, на выбор: «Расписание на послезавтра», «Это мы не проходили», «А если это любовь?», «Чудак из пятого «Б», «Когда я стану великаном», «Аттестат зрелости».

В категории исторических драм на выбор фильмы о легендарных личностях: «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», «Адмирал Ушаков», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Бег», «Андрей Рублев» и «Александр Невский».

Также на выбор экранизации литературных произведений: «Герой нашего времени», «Метель», «Анна Каренина», «Идиот», «Алые паруса», «Дубровский».

Среди фильмов о ВОВ: «Отец солдата», «Дважды рожденный», «Два Федора», «Судьба человека», «И ты увидишь небо», «Жила-была девочка».

Трагикомедии: «Я вас любил…», «Подкидыш», «Осенние сны», «Живет такой парень», «Все наоборот», «Родня».

В разделе приключений участники голосования могут выбрать фильмы: «Земля Санникова», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Неуловимые мстители», «Всадник без головы», «Застава в горах» и «Последний дюйм».

Среди комедий на выбор: «Шла собака по роялю», «4:0 в пользу Танечки», «Девчата», «Сказка о потерянном времени», «Иван Васильевич меняет профессию» или «Деловые люди».

Семейные фильмы: «Отцы и деды», «Золотые яблоки», «Пропало лето», «Полосатый рейс», «В одно прекрасное детство», «Раз, два — горе не беда!».

Романтическое кино: «Я тебя никогда не забуду», «До свидания, мальчики», «Поезд идет на восток», «Дело было в Пенькове», «Дикая собака Динго», «Нечаянная любовь».

Проект «Московское кино в школе» реализуется в столичных школах с сентября 2018 года при поддержке Городского методического центра, Москино и Межпредметной ассоциации столичных учителей. В гости к школьникам уже приходили Карен Шахназаров, Владимир Грамматиков, Сергей Шакуров, Елена Валюшкина и многие другие.