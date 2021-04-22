РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 апр. Время проезда по Осташковскому шоссе в городском округе Мытищи сократилось благодаря изменению схемы движения, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В деревне Беляниново на пересечении Осташковского шоссе и Центральной улицы на прошлой неделе было организовано круговое движение в рамках проекта по ликвидации пробок.

На участке ситуация улучшилась: время проезда сократилось на 5-7 минут. Водители пока еще привыкают к новой схеме, ожидается, что новая схема ликвидирует затор на перекрестке, образующийся в часы пик.

Основная пробка от деревни Пирогово до выезда из ЖК «Императорские Мытищи» пока сохраняется, здесь запланировано локально расширить Осташковское шоссе, чтобы организовать движение транспорта в сторону Москвы в две полосы.