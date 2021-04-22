РИАМО - 22 апр. В медучреждения Подмосковья с начала сезона за медицинской помощью из-за укусов клещей обратились 200 человек, из которых 48 - дети, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

За аналогичный период 2020 года за помощью обращались 618 раз, из них 211 раз обратились дети.

В целях профилактики прививки от клещевого энцефалита делают тем, кто едет в эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории и людям, которые работают в природных биотопах, то есть – группе риска.

По состоянию на четверг, прививки от заболевания сделали 1073 человек, из которых – 325 дети.

В целях профилактики инфекций, которые передаются иксодовыми клещами, были проведены акарицидные обработки на территории площадью 3,76 га.

Итоги лабораторных исследований 48 клещей показали отсутствие в них возбудителей клещевого вирусного энцефалита и моноцитарного эрлихиоза человека. В 6,25% исследованных клещей удалось обнаружить возбудители иксодового клещевого боррелиоза. Еще в 4,18% найдены возбудители гранулоцитарного анаплазмоза человека.

С начала года было зарегистрировано девять случаев болезни Лайма. Это в 2,1 раза меньше чем за аналогичный период прошлого года, когда было зафиксировано 19 случаев.

Заболеваний клещевым вирусным энцефалитом в регионе не зарегистрировано.

Ситуация с клещами находится на постоянном контроле Роспотребнадзора.