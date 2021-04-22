РИАМО - 22 апр. Фотовыставка «Строительство госпиталя в Вороновском» открылась в столичном парке искусств «Музеон», посетители узнают, как передовую инфекционную больницу удалось построить за 37 дней, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Выставка работает по адресу: ул. Крымский Вал, вл. 2, до 6 мая. Вход свободный.

«Госпиталь стал не только символом успешной борьбы за здоровье и жизни людей в период пандемии, но и памятником самоотверженности каждого, кто принял участие в воплощении проекта. Это универсальный и автономный медицинский комплекс, который прослужит еще многие десятилетия после окончания пандемии», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он напомнил, что в возведении комплекса было задействовано около 11 тысяч строителей, более 1,5 тысяч единиц техники, более десятка заводов по производству стройматериалов, 350 различных организаций и компаний. Над проектированием круглосуточно работали 400 специалистов, используя BIM-технологии. Сроки проектирования удалось сократить в 10 раз.

«Госпиталь стал не только символом успешной борьбы за здоровье и жизни людей в период пандемии, но и памятником самоотверженности каждого, кто принял участие в воплощении проекта», – подчеркнул Бочкарев.

Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал в своем блоге, что Вороновская больница стала одним из ключевых объектов в борьбе с Covid-19 в Москве, по его словам, за год врачи больницы спасли жизнь и вернули здоровье 12,5 тыс. москвичей.