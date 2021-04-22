РИАМО – 22 апр. Праздничное открытие народного магазина «Галамарт» в Москве состоится 24 апреля. Шопинг в этот день станет очень выгодным: любой второй товар из ассортимента обойдется покупателям всего в 1 рубль.

Адрес магазина: г. Москва, ул. 7-я Кожуховская, 9, ТРК «Мозаика», первый этаж.

Федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт» насчитывает 400 магазинов по всей стране. Для кого-то это «магазин у дома», для кого-то - «магазин для дома» или «семейный магазин», а главным остается одно: то, что эти магазины призваны делать жизнь каждого человека легче и лучше изо дня в день.

Сковороды, кастрюли, сотейники, уютные пледы, домашнее белье, мягкие полотенца – это и многое другое можно будет приобрести 24 апреля всего за одну монету. Кроме того, будет возможность получить подарки от народного магазина: сертификаты на 3 000, 5 000 и 10 000 рублей. И еще много веселых конкурсов, активностей и гарантированный подарок тем, кто совершит покупку от 500 рублей в этот день с 10:00 до 19:00.

пресс-служба «Галамарт» пресс-служба «Галамарт» 1 из 2

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