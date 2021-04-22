РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 апр. Владелец частного хосписа в Красногорске, в котором при пожаре в 2020 году погибли 12 постояльцев, предстанет перед судом, сообщается на официальном сайте ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Следователь 1-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершил расследование уголовного дела в отношении организатора частного хосписа в Красногорске. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По данным следствия, в марте 2019 года житель Москвы арендовал индивидуальный жилой дом, расположенный в микрорайоне Опалиха Красногорска. В нем он стал осуществлять предпринимательскую деятельность по оказанию комплекса платных социальных услуг по круглосуточному проживанию престарелых лиц и патронажному уходу за ними.

Он разместил в рекламу в интернете, нанял персонал, а также сиделок, не заключая с ними трудовые договоры. Обвиняемый в нарушение договора найма, без согласия владельца, произвел в арендуемом доме перепланировку. С целью максимального размещения в доме постояльцев и извлечения прибыли он возвел дополнительные стационарные перегородки, установил дополнительные источники освещения и розеточные группы.

При этом обвиняемый не оборудовал помещение системой пожарной сигнализации, не установил системы оповещения и управления эвакуацией людей при возникновении пожара, допустил захламление на путях эвакуации. Заведомо зная о допущенных нарушениях, он заключил с родственниками престарелых лиц не менее 29 типовых договоров возмездного оказания услуг.

Ночью 10 мая 2020 года в частном хосписе произошло возгорание. От отравления угарным газом на месте скончалось 9 человек и еще 3 скончались от ожогов тела в больнице.

Следователь провел по уголовному делу несколько осмотров места происшествия с привлечением криминалистов, порядка 50 допросов, несколько обысков. Также проведено 17 судебно-медицинских, 2 пожарно-технические, 2 почерковедческие экспертизы. В ходе допросов обвиняемый полностью признал свою вину и в полном объеме возместил потерпевшим материальный ущерб и затраты на похороны.

Собранные по уголовному делу доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения. В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет передано в суд для рассмотрения по существу.