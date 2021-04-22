РИАМО - 22 апр. Прохладная, «не шашлычная» погода ожидается в Московском регионе на Первомай, температура будет держаться на 5-6 градусов ниже климатической нормы, сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Несмотря на относительное тепло в четверг и пятницу, на выходных в Московском регионе ожидается температура воздуха плюс 6-11 градусов днем, и 0-5 градусов по ночам.

Тишковец отметил, что это связано с движением холодного фронта североатлантического циклона. Помимо ночных заморозков местами могут идти дожди и мокрый снег.

«Похолодание своим холодным хвостом зацепит и первомайские праздники. Температурный фон в самом оптимистичном варианте будет плюс 1-6 (градусов – ред.) ночью, днем плюс 10-15, то есть погода не шашлычная, относительно прохладная», – сказал синоптик в эфире радио Sputnik.

По его словам, после Первомая климатические качели качнутся в другую сторону. После 4-5 мая температура начнет повышаться, и к 9 мая она будет вполне комфортная – плюс 15-20 градусов в дневные часы и плюс 5-10 градусов ночью, что для мая является климатической нормой.

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