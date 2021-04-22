РИАМО - 22 апр. Московские полицейские задержали четверых мужчин и одну женщину из микрофинансовой компании, которые подозреваются в мошенничестве на сумму более 460 млн рублей, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Заявления в полицию подали более 120 человек. Они заключили договоры займа и внесли крупные суммы вкладов в МФО в Печатниковском переулке. По условиям договора, компания должна была ежемесячно выплачивать вкладчикам 17-24% от паевого взноса, но компания не выполнила обязательства.

«Представители компании, действуя в составе организованной группы, разработали схему хищения денежных средств граждан по принципу финансовой пирамиды», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, для видимости выполнения обязательств компания некоторое время выплачивала проценты за счет новых вкладчиков. В основном деньги выводили через аффилированные организации, после чего похищали.

В отношении пятерых подозреваемых возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения — домашний арест.

«Клиенты говорили, их будто ввели в транс»: сотрудница банка о борьбе с мошенниками>>