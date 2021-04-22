РИАМО - 22 апр. В Пушкине состоялось открытие центра молодежного инновационного творчества «Умный город», он стал 20-м по счету в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В этом году при поддержке правительства Московской области в регионе открыли два новых ЦМИТа. До конца года планируется создать еще столько же», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она утонила, что на поддержку и дооснащение действующих площадок, а также открытие новых центров в подмосковном бюджете в этом году заложено 28 млн рублей. Средства выделяются в рамках конкурсных процедур.

Гостями мероприятия стали представители Мининвеста Подмосковья, администрации городского округа Пушкинский, а также компании-партнеры новой площадки, среди которых ООО «Орбита», ООО «Реклаб Групп», ООО «Эксперт-Клиент», ООО «Керамика Гжели», Maple и Московского государственного университета пищевых производств.

На площадке нового центра для обучения школьников современным профессиям запустили четыре высокотехнологичные лаборатории, еще открыли научно-методический центр для подготовки и повышения квалификации преподавателей.

Проекты, которые предложат ученикам центра для реализации, - это реальные заказы производственных компаний, над одним из них сегодня работает учащийся седьмого класса Максим Греков.

Мастерская S-Power из Балашихи, которая проводит подготовку автомобилей для спортивных соревнований, сделала заказ на создание 3D-макетов и чертежей для нескольких уникальных деталей.

Воспитанники центра сделали проектировку требуемых элементов в CAD-системе, после разбили их на составляющие и подготовили чертежи. Теперь детали отправят в мелкосерийное производство, а после установят на спортивных машинах.

На базе центра школьники подготовятся и к участию в соревнованиях профессионального мастерства World Skills. После завершения курсов ученикам полагаются сертификаты, которые дадут им дополнительные баллы ЕГЭ для поступления в вузы - партнеры центра.