РИАМО - 22 апр. В прошлом году аппарат уполномоченного по правам человека в Московской области принял 2,1 тыс. обращений, связанных с коронавирусной инфекцией, большинство из них пришлось на начало пандемии, сообщила журналистам подмосковный омбудсмен Екатерина Семенова.

«Нам поступило 2,1 тыс. обращений, из них: устно – 1,9 тыс. обращений - или 90%, письменно – 223 (10%). Самым тяжелым был период с марта по май. Максимальное количество обращений – 1,64 тыс., и все – так или иначе – связаны с коронавирусом», - сказала Семенова.

Она добавила, что наибольшее число обращений - 626 (или 29%) - касалось доступности медпомощи, отсутствия лекарств, средств профилактики и личной гигиены.

Всего в прошлом году аппаратом уполномоченного было отработано 9,5 тыс. жалоб и обращений.

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