РИАМО - 22 апр. Опрос сервиса Superjob показал, что порядка 30% россиян поощряют детей за школьные успехи деньгами и подарками, сообщает Федеральное агентство новостей.

В опросе приняли участие около 1,6 тыс. взрослых жителей России. Оказалось, что около 40% хвалят детей за пятерки и четверки. 34% респондентов ограничиваются только устной мотивацией.

Около 15% опрошенных за хорошую учебу покупают своим детям подарки, а 14% поощряют их деньгами.

Еще каждый одиннадцатый опрошенный родитель организует для детей, демонстрирующих хорошую успеваемость, какие-либо развлечения, например, поход в кино.

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