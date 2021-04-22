РИАМО - 22 апр. Днем в четверг загруженность московских дорог достигла 7 баллов из 10 возможных, сильные пробки образовались в центре мегаполиса, а также на кольцевых магистралях, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Проблемы с движением наблюдаются на северо-востоке, север, юге, юго-западе и северо-западе МКАД. В настоящее время также загружены Третье транспортное кольцо и Садовое кольцо.

Пробки наблюдаются возле станций метро «Таганская», «Октябрьская», «Кузнецкий Мост», «Сухаревская». Заторы образовались на улицах Солянка, Большая Лубянка, Неглинная и других.

Также проблемы с движением отмечаются на Москворецкой, Раушской, Болотной, Котельнической набережных.

Дорожная ситуация может осложниться к 18:00. В это время пробки на дорогах Москвы могут достигнуть 8 баллов.