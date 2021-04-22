РИАМО - 22 апр. Губернаторская программа газификации населенных пунктов Подмосковья дает возможность местным жителям подводить газ до границ земельного участка. До 2030 года будет дополнительно газифицировано 184 тыс. жителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В среду во время своего обращения к Федеральному собранию президент России Владимир Путин подчеркнул, что за подводку газа непосредственно до границ земельного участка люди платить не должны.

Ежегодно в регионе газифицируются 50 населенных пунктов общей численностью 10 тыс. жителей (всего с начала программы газифицировано более 400 тыс. жителей). Газопровод за счет средств программы уже подводится непосредственно до границ земельного участка без привлечения средств жителей.

Текущий уровень газификации населения Подмосковья составляет 96,1% (с учетом садоводств - 85,7%), это один из самых высоких показателей в стране (средний уровень газификации РФ — 70,4%). К 2030 году уровень должен достигнуть отметки не менее 99,6%.

До 2030 года будет дополнительно газифицировано 184 тыс. жителей, за весь период действия программы газифицировано 584 тыс. жителей. Такие результаты достигнуты благодаря важным решениям, принятым правительством Московской области.

Развитие программы газификации

Так, в прошлом году в регионе продлили программу газификации до 2030 года, снизили критерий для включения в нее: в населенном пункте должно быть прописано не менее 30 жителей, стоимость газификации одного жителя не должна превышать 250 тыс. руб.

Также в 2020 году Московская область подписала с ПАО «Газпром» программу развития газоснабжения на 2021-2025 годы. ПАО «Газпром» инвестирует 13 млрд рублей в строительство газовой инфраструктуры региона до 2025 года.

Общий объем финансирования газификации Московской области до 2030 года составит 72,2 млрд рублей (в том числе в 2021-2030 годах - 34,4 млрд рублей). Объем финансирования позволяет достичь к 2030 году 100% от потенциально возможной газификации жителей Московской области (без садоводов).

Всего в регионе 11,5 тыс. СНТ, что вдвое больше количества населенных пунктов, при этом только 26% СНТ газифицировано. Объем финансирования мероприятий по газификации всех СНТ Московской области оценочно составит более 108 млрд руб.

Проверка газовых колонок: кто обязан осуществлять и с какой периодичностью>>