РИАМО - 22 апр. У пассажиров Казанского направления появилась возможность покупать билеты в официальном мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК» и в приложениях партнеров. Об этом сообщает пресс-служба АО «Центральная ППК».

Это стало возможным благодаря установке валидаторов на 13 остановочных пунктах Казанского направления. Электронные билеты можно купить на станциях Белозерская, Кратово, Виноградово, Бронницы, Конобеево, Фаустово, Загорново, Совхоз, Платформа 42 км (Есенинская), Радуга, Платформа 63 км, Золотово, Платформа 84 км (Трофимово).

Использование новейших технологий позволяет совершить покупку билета в мобильном приложении всего за несколько секунд. Теперь люди, живущие вблизи этих станций, смогут оформить проездной документ за пару кликов, имея под рукой гаджет.

После запуска аппаратов на этих станциях будет вестись мониторинг и анализ их работы для подготовки к вводу в эксплуатацию устройств и на других остановочных пунктах Казанского направления.