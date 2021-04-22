РИАМО - 22 апр. Количество обращений от жителей Московской области в аппарат регионального уполномоченного по правам человека в 2020 году снизилось на 8%, одной из причин стала коронавирусная инфекция, сообщила журналистам омбудсмен Подмосковья Екатерина Семенова.
Она добавила, что количество обращений снизилось из-за коронавируса, режима самоизоляции и отмены очных приемов граждан.
Семенова отметила, что представителям аппарата в муниципальных образованиях Московской области в прошлом году поступило 5,7 тысячи жалоб и обращений. Также аппаратом было отработано 139 коллективных обращений.
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