РИАМО - 22 апр. В западной части Московской области сформировалась мощная кучевая облачность, в Дедовске городского округа Истра прошел ливень с градом, сообщается на сайте «Метеоновости».

Грозовая облачность начала смещаться на северо-восток Московского региона. Непогода может задеть Зеленоград.

Также 23 апреля в Московском регионе пройдут дожди, местами ожидаются грозы. Порывы ветра могут достигать 15 м/с.

Кроме того, в столице и Подмосковье на 23 апреля объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра.