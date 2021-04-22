РИАМО - 22 апр. В Московском областном музыкальном колледже им. С. С. Прокофьева состоится открытый конкурс пианистов, мероприятие пройдет 24-25 апреля, сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

23 апреля знаменитому русскому композитору, пианисту и дирижеру Сергею Прокофьеву исполняется 130 лет. Московский областной открытый конкурс пианистов пройдет в честь юбилея композитора. Бороться за награды будут 166 участников, среди которых 95 солистов и 26 ансамблей.

В состав жюри войдут преподаватели Государственной классической академии имени Маймонида, Российской академии музыки имени Гнесиных, Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и колледжа им. С. С. Прокофьева.

25 апреля в 15:00 в ходе обсуждения жюри итогов конкурса, пройдет студенческая научно-практическая конференция «Прокофьев – молодость и музыка в расцвете…». Гала-концерт и церемония награждения победителей пройдут в 17:00 в большом зале колледжа.