РИАМО - 22 апр. Областной Ивантеевский дендрологический парк им. академика А.С. Яблокова станет одной из площадок, где будут наводить порядок в рамках общеобластного субботника 24 апреля, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В мероприятии, которое начнется в 11:00, примут участие сотрудники министерства имущественных отношений Московской области, администрации городского округа Ивантеевка, Совета депутатов городского округа Ивантеевка, Московского областного БТИ, Рослесозащиты, МГТУ им. Н.Э. Баумана, ОАО «РСП», АО «Мособлгаз», АО «Мособлэнерго», а также гости и местные жители.

Участников субботника также ждет чай из старинных самоваров музея «Музеон» и сладости.

Территория дендропарка занимает 13 га и состоит из двух частей — дендрария и селекционного отделения. В дендрарии растет более 120 видов деревьев и кустарников, собранных отечественными учеными со всех континентов планеты.

«Областной Ивантеевский дендропарк уникальное место. Это целый пласт истории нашей страны, лесной науки и селекции, которым гордятся жители городского округа и который нужно во что бы то ни стало сохранить. <…> Нужно избавить территорию парка от валежника, а после — погулять среди деревьев, привезенных из далеких стран, и пообщаться. Это хорошая традиция, и мы будем рады видеть всех, кто к нам присоединится», — отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Общеобластной субботник пройдет на территории Подмосковья 24 апреля. Для проведения субботника в каждом муниципалитете определены центральные площадки, но уборка будет проводиться во всех частях городов, сел и микрорайонов.

«В Подмосковье проводить уборку территорий после зимы уже стало доброй традицией и событием, которое объединяет людей и имеет важные последствия, как в экологической сфере, так и в вопросах воспитания молодежи. Экология, порядок, чистота начинается с человека и от того, как каждый из нас будет относиться к миру вокруг себя, зависит то, что нас будет окружать в будущем», — добавил зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.