РИАМО - 22 апр. Клинический психолог Михаил Хорс рассказал, что душевные переживания могут привести к развитию стрессовой кардиомиопатии, сообщает Nation News.

Больше 30 лет назад описали «синдром разбитого сердца». Это заболевание сердечных мышц, вызванное стрессом. Недуг назвали кардиомиопатией такоцубо. Как правило, этой болезни больше подвержены женщины.

«Пограничный раздел между медициной и психологией называется психосоматикой. Эта дисциплина изучает влияние эмоциональных состояний, определенных мыслей на состояние тела, в том числе можно себя довести до заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системой», — отметил психолог Михаил Хорс.

Он добавил, что стресс действительно может влиять на работу сердечной системы.

Кроме того, этот синдром можно объяснить и с точки зрения биохимии. Во время стресса организм человека вырабатывает соответствующий гормон – кортизол. Чем выше уровень кортизола, тем больше он влияет на переработку глюкозы, на сон, на все органы и сосудистую систему, добавил психолог.