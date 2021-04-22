РИАМО - 22 апр. Диетолог АО «Медицина» Елена Златинская рассказала, что любая минеральная вода имеет свои показания и противопоказания, а также схемы приема, ее нельзя пить каждый день, передает Nation News.

По словам врача, самостоятельный ежедневный прием лечебно-столовой или лечебной минеральной воды может привести к нарушению баланса веществ в организме.

Она отметила, что также польза минеральной воды очевидна. С ее приемом человек может получить полезные вещества: карбонат кальция, сульфат магния, калий, сульфат натрия. Все они полезны для здоровья.

«Гидрокарбонатную рекомендуется пить при болезнях желудка, поджелудочной железы, кишечника, печени, мочевыводящих путей. Она обладает ощелачивающим действием, разжижает слизь, нормализует работу желудка. Хлоридную применяют при гастрите с секреторной недостаточностью, она стимулирует образование пищеварительных ферментов, имеет желчегонное действие, повышает кислотность желудочного сока», - подчеркнула диетолог.

Она добавила, что сульфатную воду назначают при болезнях желудка с повышенной секреторной активностью, желчного пузыря, желчевыводящих путей, ожирении. Железистую минеральную воду используют при анемии, а содержащую органические вещества — при болезнях мочевыводящих путей.