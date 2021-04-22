РИАМО - 22 апр. Новые книжные магазины сети «Читай-город» открылись в столичных районах Северное Бутово и Ростокино, сообщает пресс-служба компании.

Любителей чтения ждут на 3-м этаже ТЦ «Северное сияние» по адресу: бульвар Дмитрия Донского, 1, а также в ТЦ «Европолис» на проспекте Мира, 211, корпус 2, здесь «Читай-город» располагается на 2-м этаже.

В столичном регионе работают 132 магазина сети «Читай-город», из них 73 находятся в Москве, 59 - в Московской области. В том числе два книжных открылись в апреле. В новых магазинах посетителей ждут новинки и бестселлеры, актуальная классика, оригинальные детские книги и литература в жанре нон-фикшн. Кроме того, в сети регулярно выбирают книгу месяца – в апреле это экранизированный бестселлер Уолтера Тэвиса «Ход королевы».

Для тех, кому трудно определиться с выбором, предусмотрены подарочные сертификаты различного номинала. Карты любимого покупателя позволят накопить бонусы и оплатить ими до 100% от стоимости покупки. Кроме того, в магазинах можно получить интернет-заказы из www.chitai-gorod.ru.