РИАМО - 22 апр. Московская прокуратура проводит доследственную проверку после гибели пожилой женщины, которая случайно выпила моющее средство. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 17 апреля в одной из квартир в центре города. 84-летнюю пожилая женщина госпитализировали с химическими ожогами желудка и пищевода. Несмотря на усилия врачей, пенсионерка умерла.

Предварительно, ожоги внутренних органов у погибшей произошли после употребления моющего средства, предназначенного для уборки пола.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.

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