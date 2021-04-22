РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 апр. Первый конкурс среди учителей «Педагог - профессия мужская» проходит в Котельниках, в нем участвуют шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В последние годы в школы городского округа все чаще приходят трудоустраиваться учителя-мужчины. Они вносят свой подход в образовательный процесс. Поэтому и было принято решение провести первый городской конкурс именно для них.

Ранее участники представили на суд жюри и своих коллег открытые уроки и мастер-классы. В конкурсе принимают участие как опытные педагоги, так и молодые специалисты.

В начале мая состоится финал конкурса, на котором определят победителей и призеров. Оценивают участников по следующим категориям: оригинальность подачи материала, методическая и практическая составляющие работы, культура речи и контакт с аудиторией.