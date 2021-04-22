РИАМО - 22 апр. Наибольшее количество случаев Covid-19 за сутки в Подмосковье зафиксировали в Балашихе (56) и Люберцах (43), всего выявили 590 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

42 случая заболевания выявили в Пушкине, 35 – в Красногорске, 30 – в Сергиевом Посаде, 27 – в Мытищах, 26 – в Одинцове, 24 – в Королеве, 23 – в Клину, 20 – в Орехово-Зуеве, по 19 – в Дмитрове и Щелкове, 18 – в Ступине, по 13 – в Жуковском и Лыткарине, по 12 – в Коломне и Подольске, 11 – в Можайском округе.

Еще десять случаев коронавируса было выявлено в Реутове, по девять – в Богородском округе, Рузе и Чехове, по восемь – в Воскресенске, Домодедове, Дубне и Ивантеевке, семь – в Электростали, по шесть – в Истре, Серпухове и Электрогорске, по пять – в Дзержинском, Наро-Фоминске и Пущине, по четыре – в Волоколамске, Егорьевске, Кашире, Павловском Посаде и Раменском, по три – в Ленинском округе и Луховицах, по два – в Долгопрудном, Фрязине и Черноголовке.

По одному случаю инфицирования Covid-19 было зафиксировано в Зарайске, Котельниках, Краснознаменске, Озерах, Солнечногорске и Шаховской.

Ни одного случая коронавирусной инфекции за сутки не выявили в Бронницах, Власихе, Звездном городке, Красноармейске, Лобне, Лосино-Петровском, Лотошине, Молодежном, Протвине, Рошале, Серебряных Прудах, Талдоме, Химках и Шатуре.

С начали пандемии в Московской области выявили 244 969 случаев заболевания. Скончались 5716 человек, выздоровели и выписались 201 937 пациентов.

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