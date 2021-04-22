РИАМО - 22 апр. Столичная прокуратура организовала проверку после падения рабочего с высоты третьего этажа во время строительных работ в жилом комплексе на проспекте 40 лет Октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Предварительно, 56-летний мужчина проводил монтаж опалубки. Во время работы он упал с третьего этажа. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в одну из городских больниц.

На место ЧП выезжал первый заместитель Люблинского межрайонного прокурора Александр Орлов.

Прокуратура даст оценку действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности при производстве строительных работ, а также строительных правил и нормативов.

Вопрос о мерах реагирования решится при наличии оснований по итогам проверки.